Бе-200 МЧС России тушит лесные пожары в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-01T07:01:29+03:00

В первую очередь его направили на территорию Байкало-Ленского заповедника

Изменить размер текста: A A

Самолет Бе-200 МЧС России тушит пожары в Иркутской области. В первую очередь он направлен на территорию Байкало-Ленского заповедника, к Качугу и Ольхону.

- В ближайшие дни в Иркутск прибудет самолет Ил-76 МЧС России, который доставит в регион 140 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

В регионе горит тайга на площади более 700 тысяч гектаров на севере области - в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах.

Смогом из- за пожаров в Приангарье, Красноярском крае и Якутии затянуто небо в 98 населенных пунктах.

СПРАВКА "КП"

Бе-200 ЧС имеет возможность принимать на борт 12 тонн воды в 8 секций водяных баков, расположенных под полом кабины. Самолет заправляется водой как на аэродроме, так и осуществляет за 14 секунд забор воды из источника глубиной не менее 3 метров. За одну заправку топливом самолет Бе-200 может сбросить на очаги пожара до 270 тонн воды.

ИСТОЧНИК KP.RU