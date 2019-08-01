Бе-200 МЧС России тушит лесные пожары в Иркутской области
Самолет Бе-200 МЧС России тушит пожары в Иркутской области. В первую очередь он направлен на территорию Байкало-Ленского заповедника, к Качугу и Ольхону.
- В ближайшие дни в Иркутск прибудет самолет Ил-76 МЧС России, который доставит в регион 140 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
В регионе горит тайга на площади более 700 тысяч гектаров на севере области - в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах.
Смогом из- за пожаров в Приангарье, Красноярском крае и Якутии затянуто небо в 98 населенных пунктах.
СПРАВКА "КП"
Бе-200 ЧС имеет возможность принимать на борт 12 тонн воды в 8 секций водяных баков, расположенных под полом кабины. Самолет заправляется водой как на аэродроме, так и осуществляет за 14 секунд забор воды из источника глубиной не менее 3 метров. За одну заправку топливом самолет Бе-200 может сбросить на очаги пожара до 270 тонн воды.
ИСТОЧНИК KP.RU