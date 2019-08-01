2019-08-01T10:10:49+03:00
Происшествия

Уровень реки Ия в районе Тулуна на 12 утра 1 августа составил 1029 сантиметров

Наводнение понемногу отступает, уровень воды в реке Ия снижается быстрее
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Уровень реки Ия в районе Тулуна на 12 утра 1 августасоставил 1029 сантиметров.Уровень реки Ия в районе Тулуна на 12 утра 1 августасоставил 1029 сантиметров.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Тулунчане считают дни до того момента, как их взбунтовавшаяся река войдет в свои берега. По последней сводке гидропоста в районе города, на 12 утра 1 августа уровень реки Ия в районе Тулуна составил 1029 сантиметров. Такие данные приводит администрация города. Напомним, критическая отметка - 700 сантиметров. Вода уходит, и уходит достаточно быстро. Еще в 12 ночи ее уровень составлял 1086 сантиметров.

В самом городе Тулуне уже идет откачка воды из подвалов домов, залитые водой помещения просушивают. В труднодоступные поселки района авиацией МЧС России доставляют гуманитарную помощь. А какова ситуация в других территориях?

-Уровень реки Кирей в районе населенного пункта Уйгат Тулунского района также снижается, однако до сих пор превышает критическую отметку в 350 см, достигая 396 см, - отмечают в ГУ МЧС по Иркутской области.

На сегодняшнее утро в 44 населенных пунктах региона остаются в зоне затопления 1786 домов и 2, 5 тысячи приусадебных участка, 19 участков автомобильных дорог.

Прошедшей ночью в поселке Кимильтей недалеко от города Зима поднялась река Кимельтейка. Чтобы защитить жителей, прошла эвакуация из опасной зоны 14 жителей поселка. Подтоплено 300 приусадебных участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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