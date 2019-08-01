СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-01T08:56:37+03:00

Транспорт в центре Иркутска будет ходить по временной схеме до 10 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с тем, что продлили ремонт дорог

Изменить размер текста: A A

Внимание, пассажиры! Неудобства продолжатся. Общественный транспорт в центре Иркутска продолжит ходить по временной схеме до 10 августа. Это связано с тем, что улица Литвинова закрыта. Здесь ведется ремонт водопроводных сетей. В процессе работ выявлены аварийные участки, поэтому сроки затянулись. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Как ходит транспорт в центре города? Расскажем. Так, автобус №27 до м/р Топкинский, от остановки "Ц. рынок" двигается по улицам Тимирязева, Б. Хмельницкого, Дзержинского и далее по маршруту. Маршрутки №81 «Ц. Рынок – Китай-город» и №87 «м/р Солнечный – м/р Топкинский» от остановки "Ц.Рынок" по ул. Байкальская едут по улицам Тимирязева, Б. Хмельницкого, Дзержинского и далее как обычно.

Автобусы №38 «Ц.Рынок – Н.И.ТЭЦ» и №40 «Ц.Рынок – Госпиталь ветеранов» от остановки «Ц.Рынок» на ул. Дзержинского, 26 продолжают движение по улицам Дзержинского, К. Либкнехта, Тимирязева и далее по маршруту.

Маршрут №23 от Ц.Рынка по М. Конева при следовании в центр после ул. Дзержинского сворачивает с улицы К. Либкнехта, Тимирязева и далее как обычно.

Кроме того, остановку «Центральный Рынок» перенесли с ул. Литвинова на ул. Дзержинского к строению №26 – на место уже существующей остановки муниципальных маршрутов №38 и 40.

ИСТОЧНИК KP.RU