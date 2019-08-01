СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-01T09:39:32+03:00

Из Вологды в Братск отправлены новые троллейбусы. Фото: пресс-служба администрации Братска. Фото: Предоставлено "КП"

Учитывая сибирские условия, в них установили дополнительные обогреватели

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Сразу три новых троллейбуса пополнят муниципальный транспортный парк города Братска. Машины уже отправлены железной дорогой из Вологды, с завода-изготовителя, и примерно через две недели прибудут в северную столицу Иркутской области.

Юрий Бак, председатель комитета промышленности и транспорта администрации города, сообщил, что троллейбусы приобретаются в рамках реализации муниципальной программы обновления общественного транспорта и Комплексного плана по снижению выбросов вредных веществ.

Машины закуплены на максимально выгодных условиях - в лизинг с рассрочкой платежей на три года.

Современные и комфортные низкопольные троллейбусы приспособлены для эксплуатации в условиях Сибири - в салонах установлены дополнительные обогреватели. Для людей с ограниченными возможностями есть аппарель -складной пандус для инвалидных колясок.

Каждая машина оборудована четырьмя электронными информационными табло, где будет размешаться информация о маршруте. Предусмотрены автоинформаторы для объявлений остановок.

Напомним, что в 2019 году по муниципальной программе «Транспорт» для обновления автопарка Братска были закуплены 28 дизельных автобусов «ПАЗ — Вектор».

В ближайшие пять лет планируется полностью переоснастить транспортный парк. Для этого будут закуплены порядка 40 троллейбусов и свыше 140 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU