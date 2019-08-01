Из Вологды в Братск отправлены новые троллейбусы
Сразу три новых троллейбуса пополнят муниципальный транспортный парк города Братска. Машины уже отправлены железной дорогой из Вологды, с завода-изготовителя, и примерно через две недели прибудут в северную столицу Иркутской области.
Юрий Бак, председатель комитета промышленности и транспорта администрации города, сообщил, что троллейбусы приобретаются в рамках реализации муниципальной программы обновления общественного транспорта и Комплексного плана по снижению выбросов вредных веществ.
Машины закуплены на максимально выгодных условиях - в лизинг с рассрочкой платежей на три года.
Современные и комфортные низкопольные троллейбусы приспособлены для эксплуатации в условиях Сибири - в салонах установлены дополнительные обогреватели. Для людей с ограниченными возможностями есть аппарель -складной пандус для инвалидных колясок.
Каждая машина оборудована четырьмя электронными информационными табло, где будет размешаться информация о маршруте. Предусмотрены автоинформаторы для объявлений остановок.
Напомним, что в 2019 году по муниципальной программе «Транспорт» для обновления автопарка Братска были закуплены 28 дизельных автобусов «ПАЗ — Вектор».
В ближайшие пять лет планируется полностью переоснастить транспортный парк. Для этого будут закуплены порядка 40 троллейбусов и свыше 140 автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU