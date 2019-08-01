Роспотребнадзор рассказал, где иркутянам в августе нельзя купаться

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-01T10:08:30+03:00

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Август - это приятная пора, когда вода прогрелась, а на улице еще тепло. В жару пляжи манят толпы отдыхающих. Но проблема организация мест массового отдыха в Иркутской области остается актуальной.

Летом управление Роспотребнадзора по Иркутской области и Центр гигиены и эпидемиологии проводят контроль качества воды в зонах массового отдыха. Данные таковы. Не следует купаться в реке Иркут возле поселка Горького, в Иркутском водохранилище у ледокола "Ангара" и в заливе на острове Юность. В Иркутском районе запрещено купаться в Иркутском водохранилище близ поселка Ново-Грудинино и возле Смоленщины. Купание в этих водоемах может быть опасным для здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU