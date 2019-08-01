Запрет на торговлю алкоголем в Иркутске введут 2 августа, в день ВДВ
Все, кто отслужил в воздушно-десантных войсках, обычно с нетерпением ждут 2 августа, чтобы отметить свой день. В нашем городе в эту пятницу тоже состоится праздник. Во время массовых мероприятий, как всегда, введут запрет на торговлю алкоголем в Иркутске. Так торжества пройдут спокойнее, тем более, День ВДВ часто отмечается с особенным размахом.
Итак, в День Воздушно-десантных войск нельзя будет купить горячительные напитки с 9 до 15 часов в центре города: на улицах Чкалова, Сухэ-Батора, Ленина, Карла Маркса, Российская, Свердлова, бульваре Гагарина и острове Юность и в радиусе 100 метров вокруг.
- Отметим, запрет на продажу спиртного не распространяется на заведения общепита, - поясняют на сайте Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор рассказал, где иркутянам в августе нельзя купаться
Управление Роспотребнадзора озвучило, где в Иркутской области нельзя купаться (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU