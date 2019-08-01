2019-08-01T10:37:07+03:00
Общество

Запрет на торговлю алкоголем в Иркутске введут 2 августа, в день ВДВ

Запрет на торговлю алкоголем в Иркутске будет действовать в центре города
Любовь АРБАТСКАЯ
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Запрет на торговлю алкоголем в Иркутске введут 2 августа, в день ВДВ. Фото: архив КП.Запрет на торговлю алкоголем в Иркутске введут 2 августа, в день ВДВ. Фото: архив КП.
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Все, кто отслужил в воздушно-десантных войсках, обычно с нетерпением ждут 2 августа, чтобы отметить свой день. В нашем городе в эту пятницу тоже состоится праздник. Во время массовых мероприятий, как всегда, введут запрет на торговлю алкоголем в Иркутске. Так торжества пройдут спокойнее, тем более, День ВДВ часто отмечается с особенным размахом.

Итак, в День Воздушно-десантных войск нельзя будет купить горячительные напитки с 9 до 15 часов в центре города: на улицах Чкалова, Сухэ-Батора, Ленина, Карла Маркса, Российская, Свердлова, бульваре Гагарина и острове Юность и в радиусе 100 метров вокруг.

- Отметим, запрет на продажу спиртного не распространяется на заведения общепита, - поясняют на сайте Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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