30-летний житель Бурятии украл у родственника дорогой мотоцикл ради выпивки

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-01T14:03:04+03:00

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Понадобились деньги, чтобы купить выпивку. 30-летний житель Бурятии, видимо, решил, что если взять у родственника, то это не преступление. Ночью мужчина пришел к нему в гости, заметил дорогой мотоцикл на веранде частного дома и не удержался от ночной поездки по району. Пока все спали, он взломал замок зажигания и уехал.

- Утром 31 июля владелец мотоцикла вышел подышать свежим воздухом на крыльцо и не увидел своего железного коня, который, кстати, стоит 70 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД Бурятии. – Мужчина сразу подумал, что его обокрали воры, и пошел в полицию с заявлением.

Стражи порядка быстро нашли вора. Оказалось, что он не просто взял мотоцикл прокатиться, а доехал на нем до райцентра и там продал его за пять тысяч рублей. На эти деньги сибиряк купил спиртное.

Мотоцикл вернули хозяину, а вору светит до пяти лет лишения свободы. К слову, он уже не раз был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU