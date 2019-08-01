2019-08-01T14:18:07+03:00
Происшествия

Трое жителей Кемерово воровали из машин в Бурятии

Им грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей
Алла КАКОУРОВА
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Трое жителей Кемерово воровали из машин в БурятииТрое жителей Кемерово воровали из машин в БурятииФото: Тимур ХАНОВ
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Хотели легкой наживы и обчищали машины. Совершали грабежи трое из Кемерово. Брали только ценные вещи: деньги, банковские карты, сумки и барсетки. Воровали они на неохраняемых стоянках Улан-Удэ.

Банда шла на кражу подготовленной. У них было даже специальное устройство, которое ловит радиоволны и глушит сигнализации. Кстати, это не первое их преступление. В 2018 году они уже два раза приезжали в Бурятию, 15 раз пытались ограбить местных жителей. Увы, в пяти случаях им это удалось. Почему приезжали наживаться именно в Бурятию - неизвестно.

- Каждый из участников обвиняется по статье «кража, совершенная организованной группой», - рассказывает пресс-служба прокуратуры Бурятии. - Если суд признает их виновными, им грозит до 10 лет за решеткой и штраф до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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