«Байкал-Энергия» представила эскиз новой формы

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-01T18:09:26+03:00

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Руководство и болельщики иркутской «Байкал-Энергии» наконец выбрали дизайн новой формы, в которой наша команда будет играть в сезоне 2019-2020. Напомним, для этого проводился конкурс среди поклонников клуба. В первом туре выбрать победителя не удалось, а во втором эскиз был выбран. Наиболее удачный вариант, на взгляд жюри, представил болельщик Артем Булачев.

- По образованию Артем психолог и регионовед, - рассказывают в пресс-службе «Байкал-Энергии». – Он нарисовал три варианта формы. Один из них получил практически единогласное одобрение жюри.

Сам автор объясняет свой эскиз так:

- В этих вариантах отображены основные цвета, с которыми ассоциируется наш сибирский город, стоящий на берегах Байкала, - говорит Артем. - Темно-синий цвет символизирует силу и мудрость Байкала. Белый цвет — зиму и белоснежные просторы. Оранжевый — силу энергии Солнца.

Теперь эскиз осталось сдать в производство. Перед этим, правда нужно доработать расположение логотипов на форме. А вот графическая основа останется без изменений. Ну а Артем Булачев получит свой приз за победу перед матчем открытия чемпионата России в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU