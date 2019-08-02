Сергей Сокол: нужно комплексно решить проблему защиты населенных пунктов от паводков в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:10 2019-08-02T06:13:34+03:00

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Сергей Сокол вместе с мэром и главами осмотрел разрушенный пешеходный мост в деревне Олха. Напомним, из-за сильных дождей из берегов вышли реки в Шелеховском районе. Подтопило частные дома и садоводства. Спикер предложил мэру района Максиму Модину составить перечень поврежденных мостов в территории, чтобы начать их восстановление и укрепление в ближайшее время.

Также спикер посетил Большой Луг. Здесь в зону затопления попало несколько домов. Сейчас рабочие укрепляют берег. Но больше всего пострадало садоводство «Юбилейное». В нем расположено 196 домов, из них в пятидесяти постоянно живут люди, для многих это единственное жилье. Почти все дома подтопило, улицы превратились в реку. Жители района рассказывают, что сильные наводнения случаются часто. Муниципалитетам нужна помощь областной власти, чтобы справиться с этой проблемой.

- Когда вода уйдет, надо провести обследование, понять что и где надо сделать - укрепить мосты и берега, разработать комплекс мер, - сказал Сергей Сокол. - Привлечь средства федерального и областного бюджетов. Мы готовы оказать полное содействие и помощь, принять все меры для того, чтобы таких ситуаций не повторялось. Нужно не жалеть средств и сделать все возможное, чтобы мы не просто залатали дыры в очередной раз, а полностью решили эту проблему. Все это надо делать комплексно.

Кроме того, у дачников погиб урожай. Спикер напомнил, что в парламент были внесены законопроекты, которые предусматривали компенсации потерь фермерам, садоводам и огородникам за погибший урожай, скот и постройки.

- Будем добиваться принятия этого закона, - заключил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU