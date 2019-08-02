СЕГОДНЯ 06:24 2019-08-02T07:56:01+03:00

26-летняя девушка из Усть-Кута погибла под колесами поезда. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Машинист применил экстренное торможение, но остановиться не успел

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Трагедия произошла поздним вечером 31 июля на станции «Лена-Якурим» в городе Усть-Кут. Как выяснили полицейские, под поезд попала 26-летняя девушка. Машинист грузового поезда резко нажал на тормоза, но остановиться не успел.

- Несмотря на примененное экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось, от полученных травм она погибла на месте, - подтверждает эти данные СУ на транспорте Следственного Комитета по Иркутской области.

Сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства, при которых произошла трагедия.

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ИСТОЧНИК KP.RU