Штрафы за нарушение ПДД: автомобилисты Иркутска стали платить меньше

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-02T07:35:15+03:00

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Это, кстати, немного. Скажем, в Красноярском крае владельцы авто заплатили за самые разнообразные нарушения правил больше миллиарда рублей. По сравнению с тамошними инспекторами ГИБДД наши весьма либеральные. Ведь сказать, что у тех, кто за рулем, очень много недоимок, нельзя - подобные штрафы все стараются платить вовремя. Рейтинг регионов по штрафам ГИБДД составила международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Красноярский край - в абсолютных лидерах по Сибири и в топ-10 по уровню штрафов по всей стране. Здесь с автомобилистов собрали 1, 3 миллиарда рублей. В Новосибирской области ситуация скромнее - 1, 1 миллиард. В Иркутске и Барнауле водителям жить все же полегче. Если в Приангарье за год с них собрали 682, 5 миллиона рублей, то в Алтайском крае - 672,1 миллион. В соседней Бурятии, кстати, останавливают на дорогах еще реже. За нарушения ПДД за год лихачи здесь выложили 495, 1 миллион рублей.

Более одного миллиарда рублей по штрафам ГИБДД заплатили автомобилисты в 16 регионах. Менее ста миллионов рублей - шести. Но в большей части регионов с владельцев машин в 2018 году собрали от 100 млн. до одного млрд. рублей.

Больше всего штрафов за нарушение собирают в Москве. Это и понятно - огромный город. На втором месте -Московская область и Татарстан А где платят меньше?

- Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Чукотского автономного округа - 8,83 млн рублей, Ненецкого автономного округа - 18,17 млн рублей и Магаданской области - без малого 56 млн рублей, - отмечают аналитики.

Тут водители усмехнутся - пространства там огромные, а вот населения,а, стало быть, и машин - мало.

ИСТОЧНИК KP.RU