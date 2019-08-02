СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-02T07:59:25+03:00

Житель Братска получил 11 лет за торговлю наркотиками. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Приговорили к 11 годам строгого режима за торговлю наркотиками. Осенью прошлого года наркоторговец продавал запрещенное вещество в значительном объеме, массой 0,28 грамма, за что и был задержан оперативниками.

- Преступление, которое совершил осужденный, отнесено законом к категории особо тяжких и представляет высокую социальную опасность, - сообщает пресс-служба Братского городского суда.

Кстати, подсудимый ранее был осужден за разбой. Суд признал мужчину виновным. И поскольку проданное количество наркотиков относится к значительному размеру, то мужчина получил 11 лет в колонии строго режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU