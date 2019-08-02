Экстремальный марафонский заплыв стартует в Иркутской области 3 августа

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-02T10:20:02+03:00

Изменить размер текста: A A

3 августа состоится марафонский заплыв «За чистый Байкал». Об этом сообщает ИА Сибирские новости.Участникам заплыва предстоит преодолеть дистанцию в 45 километров. В заплыве через Байкал примут участие основатель керченского спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен этого же клуба Евгений Семеняка, а так же руководитель Федерации современного мечевого боя Чечни Заур Закраилов.

Их главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. Марафонцы проплывут маршрут в 45 километров от поселка Выдрино до поселка Листвянка. Стартует марафона 3 августа.

Напомним, 11 июля швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс планировал переплыть Байкал, начальная точка маршрута - поселок Култук. За 60 дней спортсмен должен был пройти по восточному побережью Байкала до конечной точки — Усть-Баргузина. Но, к сожалению, спустя 10 дней Бромайс вынужден был прервать заплыв по состоянию здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU