Новое место отдыха: Падь Долгую начали благоустраивать в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-02T10:42:20+03:00

В Иркутске приступили к благоустройству Пади Долгой. ФОТО: пресс-служба администрации Иркутска.

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По программе «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске начали благоустраивать Падь Долгую. Она расположена между микрорайонами Первомайский и Университетский.

Дизайн-проект подготовили молодые архитекторы. Пожелания жителей они учли.

Сейчас на территории демонтируют старые «постройки», готовят площадку под асфальтирование.

В этом году сделают дорожки, бордюры, опоры освещения, а также гирлянду на протяжении всей пешеходной зоны. Приведут в порядок деревья и обустроят газон.

- Будут установлены и малые архитектурные формы, - сообщили в администрации города Иркутска. - Для этого пространства разработаны оригинальные решения для каждой из зон отдыха. Появятся скамейки, гармонично вписывающиеся в природный ландшафт.

Кроме того, в Пади Долгой появятся качели, а также тематический детский городок «Терем». Дополнительно отремонтируют и мост: укрепят железобетонное основание, восстановят подпорную стенку и ограждение, заменят покрытие. Все работы планируется завершить в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU