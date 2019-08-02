СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-02T10:50:13+03:00

Баскетболу быть: «Иркут» снова на арене. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Баскетбольный клуб "Иркут" решили возродить после полугодового отсутствия на спортивной арене, - об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Первая игра клуба назначена на 24 сентября. Открытие чемпионата страны во второй Суперлиге запланировано на 12 октября. Уже известна схема проведения соревнований мужской Суперлиги второго дивизиона.

1 этап – 2 группы (А и Б) по 7 команд играют спаренными играми 4 круга (24 игры для каждой команды);

2 этап – группа В: первые три команды группы А играют с первой тройкой группы Б спаренными играми (12 игр для каждой команды) с зачетом набранных очков на первом этапе;

группа Г: 4-7 команды группы А играет с 4-7 командами группы Б спаренными играми (16 игр для каждой команды) с зачетом набранных очков на первом этапе.

Далее плей-офф.

Напомним, что в конце 2018 года баскетбольный клуб "Иркут" из столицы Приангарья завершил выступление в мужской Суперлиге-1 чемпионата России. Причиной расформирования команды послужило отсутствие финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU