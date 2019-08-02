В Иркутске пройдет первый международный фестиваль флористики

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-02T14:24:40+03:00

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Как сообщает ИА "Байкал Инфо" с 6 по 11 августа пройдет первый международный фестиваль флористики «Эко-Флора-2019» в Ботаническом саду ИГУ.

Мероприятия будут интересны не только профессионалам в области флористики, но и жителям, и гостям города Иркутска. В рамках фестиваля пройдут курсы мастерства и мастер-классы от вице-чемпиона Европы по профессиональной флористике Романа Штэнгауэра из Новосибирска. Сотрудники Ботанического сада ИГУ Светлана Сизых и Сергей Калюжный расскажут об уходе за комнатными растениями. Также пройдет первый открытый кубок Байкала по профессиональной флористике, на котором посетителям представится возможность оценить работы участников и присудить приз зрительских симпатий.

Помимо профессиональной программы для флористов состоятся разнообразные мероприятия для посетителей Ботанического сада ИГУ - экскурсии, литературно-музыкальные вечера, мастер-классы по составлению цветочных композиций, по выращиванию горшочных растений, по ландшафтному дизайну. Для семей с детьми подготовлена программа с творческими конкурсами, квестами и тематическими занятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU