У байкальских нерп проверят уровень стресса и иммунитет

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-02T14:24:04+03:00

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В июне 2019 года проходила 10-дневная экспедиция, в которой приняли участие специалисты Института проблем экологии и эволюции, сотрудники Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также ФГБУ «Заповедное Подлеморье», - сообщает ИА "Байкал Инфо" .

В этой экспедиции сделали спутниковое мечение байкальской нерпы с помощью радиомаяков. Работы по установке маячков были проведены в акватории Ушканьих островов. У нерп еще взяли анализы для проведения исследований, чтобы определения состояния иммунного статуса животных и как они реагируют на стресс.

Организаторы исследования отмечают, что все проведённые исследования были основаны на гуманных методах. Маяки установлены на 15 особях и закреплены с помощью клея на мех животных. Так же нерп пометили простыми символами обычной краской для волос. Затем животных вернули в Байкал, при этом ни одна особь не пострадала.

Основываясь на исследованиях, проведенных на других видах тюленей, эксперты предполагают, что передатчики продержатся до весны, а затем отпадут вместе со старым мехом. За это время удастся отследить пути их миграции и поведение в нынешних экологических условиях озера.

Сейчас проводятся лабораторные исследования собранных проб биологического материала, которые позволят определить общее состояние отловленных животных на наличие возбудителей заболеваний. Все результаты исследования можно будет найти на официальном сайте Фонда «Озеро Байкал».

ИСТОЧНИК KP.RU