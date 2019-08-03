Гороскоп на 3 августа от бурятских лам: отправляйтесь в путешествие

СЕГОДНЯ 04:37 2019-08-03T04:37:07+03:00

А еще гороскоп на 3 августа от бурятских лам говорит, что в этот день идеально устроить романтический ужин

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Выходной день, суббота. Чем заняться? Вариантов много. Прежде, чем составить план на день, почитаем, что сулит нам гороскоп на 3 августа от бурятских лам или по-другом Зурхай.

Итак, нынче 3-й лунный день с элементом Вода, день Сатурна. А еще день с отметкой «Бальжинима» – «день собраний и благодетели», благоприятный для любых начинаний. То есть смело решаемся на все, что давно откладывали! Особенно удачно день сложится у тех, кто появился на свет в Год коровы, тигра и кролика.

Ну а что особенно благоприятно 3 августа? Отправляться в путешествие! Необязательно ехать далеко - можно, например, выбраться с семьей на Байкал, погулять по берегу, почувствовать себя туристом. Кстати, нынче отправляться в дорогу - к деньгам. Вот таков гороскоп на 3 августа.

Ну а если для вас лучший отдых - работа, то можно и потрудиться. Например, если живете в частном доме, то самое время заняться утеплением, обшивкой или даже начать строить печь. Вечер субботы - отличное время для романтического ужина со своей второй половинкой. Любите шумные компании? Пригласите друзей в гости. И обязательно одарите их подарками. В этот день, кстати, можно постричься - это тоже к благоприятному исходу дел.

А вот что делать нынче не стоит, так это искать новую работу, нанимать няню или сиделку, копать колодец и бурить скважину для воды. Тем, кто родился в Год мыши и свиньи, нужно быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU