2019-08-03T04:37:07+03:00
Общество

Гороскоп на 3 августа от бурятских лам: отправляйтесь в путешествие

А еще гороскоп на 3 августа от бурятских лам говорит, что в этот день идеально устроить романтический ужин
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Гороскоп на 3 августа от бурятских лам: отправляйтесь в путешествиеГороскоп на 3 августа от бурятских лам: отправляйтесь в путешествиеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Выходной день, суббота. Чем заняться? Вариантов много. Прежде, чем составить план на день, почитаем, что сулит нам гороскоп на 3 августа от бурятских лам или по-другом Зурхай.

Итак, нынче 3-й лунный день с элементом Вода, день Сатурна. А еще день с отметкой «Бальжинима» – «день собраний и благодетели», благоприятный для любых начинаний. То есть смело решаемся на все, что давно откладывали! Особенно удачно день сложится у тех, кто появился на свет в Год коровы, тигра и кролика.

Ну а что особенно благоприятно 3 августа? Отправляться в путешествие! Необязательно ехать далеко - можно, например, выбраться с семьей на Байкал, погулять по берегу, почувствовать себя туристом. Кстати, нынче отправляться в дорогу - к деньгам. Вот таков гороскоп на 3 августа.

Ну а если для вас лучший отдых - работа, то можно и потрудиться. Например, если живете в частном доме, то самое время заняться утеплением, обшивкой или даже начать строить печь. Вечер субботы - отличное время для романтического ужина со своей второй половинкой. Любите шумные компании? Пригласите друзей в гости. И обязательно одарите их подарками. В этот день, кстати, можно постричься - это тоже к благоприятному исходу дел.

А вот что делать нынче не стоит, так это искать новую работу, нанимать няню или сиделку, копать колодец и бурить скважину для воды. Тем, кто родился в Год мыши и свиньи, нужно быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске
В Иркутске негосударственный пенсионный фонд незаконно переводил себе деньги
Смертельное ДТП на плотине в Иркутске: задержан директор фирмы, которой принадлежал автобус, столкнувшийся с КИА
У байкальских нерп проверят уровень стресса и иммунитет
В Иркутске пройдет первый международный фестиваль флористики
Баскетболу быть: «Иркут» снова на арене
Новое место отдыха: Падь Долгую начали благоустраивать в Иркутске
Экстремальный марафонский заплыв стартует в Иркутской области 3 августа
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 2 августа
ДТП в Чунском районе: пострадал 17-летний мотоциклист
Житель Братска получил 11 лет за торговлю наркотиками
От жителей Иркутской области начинают принимать заявления на компенсации за погибший при наводнении урожай
Штрафы за нарушение ПДД: автомобилисты Иркутска стали платить меньше
ТПП Восточной Сибири организует презентации российских инвестиционных проектов в сфере IT-технологий на Байкальском международном форуме партнеров
26-летняя девушка из Усть-Кута погибла под колесами поезда