СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-03T13:36:54+03:00

Проезд по улице Красноказачьей закроют на два месяца в Иркутске

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Внимание, иркутские автомобилисты! С 15 августа по 15 октября закроют проезд по улице Красноказачьей на участке от ул. Советской до ул. Красных Мадьяр. А на отрезке ул. Красноказачьей от ул. Советской до ул. Лызина движение частично ограничат. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска эти перекрытия и ограничения связаны с реконструкцией тепловой сети. Добавим, что проезд по улице Советской закрывать не будут.

Внимательнее водителям стоит быть и на улице Улан-Баторской. Там с 21 августа по 21 октября ограничат движение транспорта напротив жилого дома по адресу ул. Лермонтова, 261 б. В этом районе будут строить участок тепловой сети для крытого ледового дворца, который возводят к чемпионату мира 2020 в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU