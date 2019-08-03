2019-08-03T15:17:23+03:00
Спорт

Иркутский ФК «Зенит» проиграл «Сахалину» в первом матче сезона

Судьбу встречи решил один забитый мяч
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский ФК «Зенит» проиграл «Сахалину» в первом матче сезона. Фото: Татьяна ГЛЮК.Иркутский ФК «Зенит» проиграл «Сахалину» в первом матче сезона. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Футболисты иркутского «Зенита» не смогли порадовать своих болельщиков, и в первом матче Первенства России среди команд Второго дивизиона сезона 2019-2020, проиграли на своем поле «Сахалину» из Южно-Сахалинска со счетом 0:1.

Судьбу этой встречи решил мяч, забитый гостями на последней минуте первого тайма. Гостей вперед вывел Алмаз Фатихов, который откликнулся на навес партнера по команде и перевел мяч головой в сетку ворот нашего голкипера Ильи Кунгурова. Во втором тайме действующие бронзовые призеры ПФЛ пытались восстановить равновесие, но больше забитых мячей немногочисленные болельщики на трибунах стадиона «Зенит» так и не увидели.

Следующий матч «Зенит» проведет также на своем поле. 6 августа к нам пожалует новичок зоны «Восток» ФК «Новосибирск». Начало матча в 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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