Пожарная тревога в аэропорту Иркутска: пассажиров эвакуировали

СЕГОДНЯ 05:01 2019-08-04T05:16:08+03:00

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Сегодня утром, 4 августа, в аэропорту Иркутска объявили пожарную тревогу. Это произошло около 9.00 по местному времени. Пассажирам, многие из которых и так волнуются перед полетом, пришлось эвакуироваться. Однако уже через несколько минут выяснилось, что тревога была ложной. Люди снова вернулись в здание воздушной гавани и продолжили регистрацию. Об инциденте «Комсомольской правде» в Иркутске сообщил очевидец в соцсетях.

- Паники не было, - рассказал он. – Народ спокойно вышел из здания. Хотя некоторые, особо впечатлительные, конечно, стали волноваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU