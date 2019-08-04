Владимир Путин: программу восстановления жилья в подтопленных районах Иркутской области нужно принять к 15 сентября
Владимир Путин подписал указ о том, что до 15 сентября нужно принять программу восстановления жилья, разрушенных и подтопленных социальных объектов и других зданий, которые пострадали во время сильных паводков в Иркутской области. Документ разместили на интернет-портале правовой информации. Он называется «О мерах по ликвидации последствий ликвидации наводнения на территории Иркутской области».
Также до 1 сентября необходимо провести оценку ущерба – посчитать, сколько скота и урожая потеряли жители. Помогут и предпринимателям – им предоставят субсидии, чтобы они могли продолжить свою деятельность.
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ИСТОЧНИК KP.RU