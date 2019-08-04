СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-04T07:09:02+03:00

Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области Фото: Ольга БУЕВА

Сейчас глубина воды – почти четыре метра

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Ситуацию в Тулуне Иркутской области, где произошли самые сильные паводки, мониторят постоянно. Сегодня, 4 августа, на официальном сайте администрации Тулуна сообщили, что уровень воды в реке Ия опустился ниже критической отметки.

- Уровень воды в реке Ия на 10:00 4 августа составил 697см (-6), - говорится в сообщении.

Критической отметкой для Ии является уровень в семь метров при высоте защитной дамбы в девять метров. Ранее уровень воды в реке резко увеличился до 11,25 метров, после чего начался спад.

Остается надеяться, что погода сменит гнев на милости и ливни не разойдутся на юге Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU