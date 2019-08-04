СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-04T07:42:34+03:00

Автомобили стали чаще угонять в Черемхово Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У местного жителя украли иномарку, которая стояла под окнами дома

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Угоны автомобилей участились в Черемхово Иркутской области. Полиция призывает местных жителей быть осторожней. Один из последних подобных случаев произошел 30 июля.

- С сообщением о хищении иномарки к нам обратился местный житель, - сообщают на официальном сайте ГУ МВД по Иркутской области.

Расстроенный мужчина объяснил, что припарковал машину возле дома вечером. Утром его ждал неприятный сюрприз – авто на месте не было.

Преступников сейчас ищут. Полицейские напоминают, что от угона могут уберечь простые правила, которыми не стоит пренебрегать: сигнализация, дополнительные замки на руле, колесах и двигателе. Кроме того, не помешает и страховка.

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ИСТОЧНИК KP.RU