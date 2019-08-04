Автомобили стали чаще угонять в Черемхово Иркутской области
Угоны автомобилей участились в Черемхово Иркутской области. Полиция призывает местных жителей быть осторожней. Один из последних подобных случаев произошел 30 июля.
- С сообщением о хищении иномарки к нам обратился местный житель, - сообщают на официальном сайте ГУ МВД по Иркутской области.
Расстроенный мужчина объяснил, что припарковал машину возле дома вечером. Утром его ждал неприятный сюрприз – авто на месте не было.
Преступников сейчас ищут. Полицейские напоминают, что от угона могут уберечь простые правила, которыми не стоит пренебрегать: сигнализация, дополнительные замки на руле, колесах и двигателе. Кроме того, не помешает и страховка.
Проезд по улице Красноказачьей закроют на два месяца в Иркутске
Также ограничат проезд по Улан-Баторской. Эти перекрытия и ограничения связаны с реконструкцией тепловой сети (подробности)
Штрафы за нарушение ПДД: автомобилисты Иркутска стали платить меньше
Бюджет Приангарья в 2018 году пополнился благодаря им на 682, 5 миллиона рублейт (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU