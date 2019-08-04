СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-04T12:13:12+03:00

Замминистра МЧС Александр Чуприян о пожарах в Сибири: «Локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки». Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

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Сегодня, 4 августа, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область, где совершил облет крупных лесных пожаров в Усть-Кутском, Киренком и Катангском районах. В аэропорту Братска первый заместитель министра МЧС России провел оперативное совещание с руководством ГУ МЧС России по Иркутской области, представителями Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства обороны России.

- Локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки, - сказал о пожарах первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян. - Сотни населенных пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание этой помощи людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU