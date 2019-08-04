СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-04T13:35:42+03:00

Больше 42 тысяч пострадавших при наводнении в Иркутской области получили выплаты в размере десять тысяч рублей Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Изменить размер текста: A A

Районы, пострадавшие от паводков в Иркутской области, восстанавливают. 5 августа в Тулуне начнут готовить площадки под строительство нового жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Работы будем проводить комплексно, - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. – Это и оформление градостроительной документации, и прохождение экспертиз, и подготовка площадок, и строительство инженерной инфраструктуры, и подведение коммуникаций.

Также он подчеркнул, что вторая волна паводков внесла свои коррективы. В зоне затопления теперь запрещено строительство. Поэтому все жилые дома и соцобъекты снесут. Также решается вопрос о том, чтобы поднять федеральную трассу до уровня моста. В зоне затопления находятся детский сад и школа, их капитальный ремонт остановили. Один из жилых домов признан полностью аварийным, люди уже выехали и получат выплаты на покупку нового жилья. В остальных сделали капитальный ремонт, чтобы тулунчане пережили зиму. Затем дома расселят по программе «Переселения из ветхого и аварийного жилья».

На пострадавших территориях 42762 человека получили выплаты по 10 тысяч рублей, на этой неделе завершат последние выплаты по потере имущества - по 50 и 100 тысяч рублей. Было подано 1258 заявок ( 2840 человек) на получение выплаты на покупку жилья, уже выдали около 200 сертификатов. Всего на получение новых квартир могут претендовать около 16 тысяч человек. Для тех, кто сейчас снимает жилплощадь, предусмотрена компенсация – 12 тысяч рублей ежемесячно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замминистра МЧС Александр Чуприян о пожарах в Сибири: «Локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки»

Генерал-полковник провел срочное совещание в Братске (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU