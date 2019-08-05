Уровень воды в реке Ия в Тулуне за 12 часов снизился на 12 см

СЕГОДНЯ 03:34 2019-08-05T03:34:46+03:00

В пострадавших от наводнения районах продолжаются аварийно-спасательные работы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Вторая волна паводков, обрушившихся на Иркутскую область идет на спад. По данным администрации города Тулун утром 5 августа уровень воды в реке Ия снизился за 12 часов на 12 сантиметров.

- На 08.00 вода достигает отметки 650 см, - сообщают власти города. - Это на 50 см ниже критической отметки. Следующие данные по замеру будут сегодня в 20.00.

Напомним, Приангарье этим летом переживает уже второе наводнение, вызванное дождями. Большая вода вновь пришла в дома сибиряков в конце июля. Федеральная трасса снова несколько дней была под водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU