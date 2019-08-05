2019-08-05T03:34:46+03:00
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне за 12 часов снизился на 12 см

Утром, 5 августа, он составляет 650 см
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
В пострадавших от наводнения районах продолжаются аварийно-спасательные работыВ пострадавших от наводнения районах продолжаются аварийно-спасательные работыФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Вторая волна паводков, обрушившихся на Иркутскую область идет на спад. По данным администрации города Тулун утром 5 августа уровень воды в реке Ия снизился за 12 часов на 12 сантиметров.

- На 08.00 вода достигает отметки 650 см, - сообщают власти города. - Это на 50 см ниже критической отметки. Следующие данные по замеру будут сегодня в 20.00.

Напомним, Приангарье этим летом переживает уже второе наводнение, вызванное дождями. Большая вода вновь пришла в дома сибиряков в конце июля. Федеральная трасса снова несколько дней была под водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вторая волна паводка в Иркутской области: эвакуированы более 1 тысячи человек. Вода подтопила 6 районов Приангарья (подробности)

Паводки в Иркутской области: подтопленными остаются 230 домов. В пострадавших районах продолжаются аварийно-спасательные работы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийного налетчика на пенсионеров разыскивают в Иркутске
Собранные в Иркутске использованные зубные щетки увезут на переработку в Санкт-Петербург
Взгляни на спутник Земли: бесплатные наблюдения Луны в телескоп ждут иркутян 11 августа
Иркутский краеведческий музей подготовил новую пешеходную экскурсию
С пожаром в Витимском заповеднике Иркутской области борются лучшие десантники России
В Тулуне снесут детский сад «Родничок» и школу №20, которые попали в зону подтопления
Больше 42 тысяч пострадавших при наводнении в Иркутской области получили выплаты в размере десяти тысяч рублей
Замминистра МЧС Александр Чуприян о пожарах в Сибири: «Локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки»
Женщина попала под электричку в Иркутской области
Автомобили стали чаще угонять в Черемхово Иркутской области
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Владимир Путин: программу восстановления жилья в подтопленных районах Иркутской области нужно принять к 15 сентября
Пожарная тревога в аэропорту Иркутска: пассажиров эвакуировали