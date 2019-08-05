Иркутский краеведческий музей подготовил новую пешеходную экскурсию

СЕГОДНЯ 04:09 2019-08-05T04:35:38+03:00

На ней можно узнать об иркутской жизни писателя Ярослава Гашека

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Новая пешеходная. Иркутский краеведческий музей приготовил для горожан новую экскурсию. Тема встреч — иркутская жизнь писателя и общественного деятеля Ярослава Гашека.

- В нашем городе писатель пробыл сравнительно недолго, но сумел оставить яркий след в его истории, - отмечают сотрудники музея. - Он был избран членом Иркутского городского совета рабочих и красноармейских депутатов. Участников экскурсии ждет знакомство с «похождениями бравого солдата» Гашека в Иркутске. Они также узнают, какие места в нашем городе были непосредственно связаны с его жизнью.

Напомним, что Ярослав Гашек за свою жизнь написал примерно 1500 различных рассказов, фельетонов, получивший известность неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка» и т. д. Во время Первой мировой войны Гашек перешел на сторону русских войск, став бойцом Красной армии. С 1919 по 1920 годы руководил интернациональным отделением политотдела 5-й армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU