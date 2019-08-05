2019-08-05T04:35:38+03:00
Общество

Иркутский краеведческий музей подготовил новую пешеходную экскурсию

На ней можно узнать об иркутской жизни писателя Ярослава Гашека
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Иркутский краеведческий музей подготовил новую пешеходную экскурсиюИркутский краеведческий музей подготовил новую пешеходную экскурсиюФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Новая пешеходная. Иркутский краеведческий музей приготовил для горожан новую экскурсию. Тема встреч — иркутская жизнь писателя и общественного деятеля Ярослава Гашека.

- В нашем городе писатель пробыл сравнительно недолго, но сумел оставить яркий след в его истории, - отмечают сотрудники музея. - Он был избран членом Иркутского городского совета рабочих и красноармейских депутатов. Участников экскурсии ждет знакомство с «похождениями бравого солдата» Гашека в Иркутске. Они также узнают, какие места в нашем городе были непосредственно связаны с его жизнью.

Напомним, что Ярослав Гашек за свою жизнь написал примерно 1500 различных рассказов, фельетонов, получивший известность неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка» и т. д. Во время Первой мировой войны Гашек перешел на сторону русских войск, став бойцом Красной армии. С 1919 по 1920 годы руководил интернациональным отделением политотдела 5-й армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баскетболу быть: «Иркут» снова на арене. Команда сыграет во втором дивизионе Российской Суперлиги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийного налетчика на пенсионеров разыскивают в Иркутске
Собранные в Иркутске использованные зубные щетки увезут на переработку в Санкт-Петербург
Взгляни на спутник Земли: бесплатные наблюдения Луны в телескоп ждут иркутян 11 августа
Уровень воды в реке Ия в Тулуне за 12 часов снизился на 12 см
С пожаром в Витимском заповеднике Иркутской области борются лучшие десантники России
В Тулуне снесут детский сад «Родничок» и школу №20, которые попали в зону подтопления
Больше 42 тысяч пострадавших при наводнении в Иркутской области получили выплаты в размере десяти тысяч рублей
Замминистра МЧС Александр Чуприян о пожарах в Сибири: «Локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки»
Женщина попала под электричку в Иркутской области
Автомобили стали чаще угонять в Черемхово Иркутской области
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Владимир Путин: программу восстановления жилья в подтопленных районах Иркутской области нужно принять к 15 сентября
Пожарная тревога в аэропорту Иркутска: пассажиров эвакуировали