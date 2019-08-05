2019-08-05T08:05:51+03:00
Происшествия

Серийного налетчика на пенсионеров разыскивают в Иркутске

За несколько дней он ограбил пять пожилых людей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Серийного налетчика на пенсионеров разыскивают в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Серийного налетчика на пенсионеров разыскивают в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Иркутские полицейские продолжают искать серийного налетчика на пенсионеров. Неизвестный мужчина подбегает к пожилым людям прямо на улице и грабит их. Так, 2 августа его жертвой стала 70-летнияя иркутянка. Преступник подбежал к ней во дворе дома на улице Трудовая, сорвал с шеи цепочку с крестиком и скрылся. По версии сыщиков, этот же налетчик таким же способом украл цепочку у еще одной пенсионерки на улице Карла Либкнехта.

Полицейские предупреждают, что орудует преступник в основном днем в Октябрьском районе Иркутска, на улицах Верхняя Набережная, Трудовая, в микрорайон Солнечный. Не исключается, что последние несколько дней, он ограбил пять пожилых людей. Его розыск продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы налетчика. На вид ему около 30-35 лет, рост165-170 см., худощавого телосложения. Одет в черную куртку в виде робы, кофту с горизонтальными полосами, белую футболку, серые штаны, черные ботинки и черную кепку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, просьба сообщать в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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