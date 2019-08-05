2019-08-05T09:05:09+03:00
Спорт

Проиграла землячке: бронзовый призер Олимпиады Екатерина Букина завоевала серебро международного турнира в Польше

В финале турнира по вольной борьбе Poland Open-2019 Екатерина Букина уступила Наталье Воробьевой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Екатерина Букина с бронзовой медалью Олимпиады 2016.Екатерина Букина с бронзовой медалью Олимпиады 2016.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще одна награда в коллекции ангарской спортсменки Екатерины Букиной. Бронзовый призер Олимпиады в Рио 2016 по вольной борьбе завоевала серебро международного турника Poland Open-2019, который 4 августа завершился в польской Варшаве. Екатерина выступала в весовой категории до 76 килограммов.

- В финале Екатерина Букина уступила своей землячке олимпийской чемпионке Наталье Воробьевой, которая родом из Тулуна, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Бронзовые медали в этой весовой категории выиграли Эпп Мае из Эстонии и Эльмира Сыздыкова из Казахстана.

Напомним, у Екатерины Букиной солидная коллекция побед. Она чемпионка и призер чемпионатов России по вольной борьбе, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, бронзовый призер XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ну а всего месяц назад Екатерина завоевала золотую медаль на традиционном международном турнире по женской борьбе Гран-при Испании.

Добавим, что Екатерина Букина является сотрудником ГУ МВД России по Иркутской области. По званию спортсменка - капитан. Службу Катя проходит в отделе профессиональной подготовки и обучает полицейских своим коронным приемам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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