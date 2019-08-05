2019-08-05T09:48:17+03:00
Звезды

В Иркутске откроется выставка фотогравюр Питера Миллера из США

Экспозиция будет работать с 7 по 25 августа в Галерее сибирского искусства
Алла КАКОУРОВА
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В Иркутске откроется выставка фотогравюр Питера Миллера из США. Фото: Галерея Сибирского искусства.В Иркутске откроется выставка фотогравюр Питера Миллера из США. Фото: Галерея Сибирского искусства.
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Выставка «Press&Release. Фотогравюра Питера Миллера» (США) откроется 7 августа в Галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23). Как сообщает ИА «Сибирские новости» в экспозиции собрано более 40 произведений, все они выполнены в редкой технике, которая передает тонкие оттенки чёрного и белого и придает изображению эффект трёхмерности и поразительной глубины.

Все работы Питера Миллера наполнены о мимолетных явлениях природы и повседневной жизни. Гравюры окунут зрителя в атмосферу старых японских кинофильмов и фотографий эпохи Мэйдзи (рубеж XIX — XX вв.). Фотографии, которые стали основой для фотогравюр, художник сделал в Японии, России, США, Непале, Финляндии и Италии.

Художественный мир Питера Миллера сформировался под влиянием японской и американской культур. Также на творчество художника значительно повлиял Андрей Тарковский, в фильмах которого движение камеры становилось отражением потока.

Питер Миллер родился в Филадельфии (США), но последние 30 лет живет в японском городе Камакура. С детства увлекался фотографией и после переезда в Японию он решил посвятить ей жизнь. Тщательно изучал классическую европейскую, китайскую и японскую гравюры и открывает для себя давно забытую трудоемкую технику фотогравюры, изобретенную в XIX веке.

Сегодня Миллер — один из немногих художников, работающих в этой технике.

Выставка будет работать до 25 августа, в Галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23).

ИСТОЧНИК KP.RU

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