2019-08-05T10:38:32+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор: SMS о некачественной питьевой воде жителям Иркутска рассылаются ошибочно

Вода в кранах областного центра качественная, а предупреждения касаются жителей Тулуна, Нижнеудинска и подтопленных территорий Улан-Удэ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Жителям подтопленной зоны Улан-Удэ не рекомендовано пить воду из колодцев, ее доставляют водовозки, как и в Тулуне.Жителям подтопленной зоны Улан-Удэ не рекомендовано пить воду из колодцев, ее доставляют водовозки, как и в Тулуне.
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Так бывает. Ошибка в геолокации у одного из федеральных операторов связи способна вызвать панику в половине Иркутска. По крайней мере, можно гарантировать,что сейчас в супермаркетах города удивляются наплыву посетителей, раскупающих воду в бутылках. Однако тревоги совершенно напрасны.

Такие предупреждения получили абоненты одного из федеральных операторов в Иркутске.

Такие предупреждения получили абоненты одного из федеральных операторов в Иркутске.

-Вода в Иркутске качественная, никаких нареканий не вызывает, проходит постоянный контроль, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Пить ее можно без всякого опасения.

Предупреждение о том, что необходимо пить воду только привозную и из бутылок касаются только Тулуна и Нижнеудинска, переживших вторую волну наводнения. График подвоза питьевой воды опубликован на официальных сайтах этих городов.

-Эпидемиологическая ситуация на этих территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах средних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре. - Идет контроль качества воды как из систем централизованного водоснабжения, так и привозной.

К списку территорий, в которых сложная ситуация с питьевой водой, добавилась столица Бурятии. Здесь Селенга подтопила часть прибрежной зоны, вышли на поверхность грунтовые воды. Именно поэтому сюда организован подвоз питьевой воды. А населению власти города не рекомендуют использовать для питья и приготовления пищи воду из скважин и колодцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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