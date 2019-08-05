2019-08-05T11:25:41+03:00
Общество

Турнир по шахматам среди заключенных: в сборную России вошел осужденный из УК-3 Иркутска

Играть с командами Америки, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США на турнире по шахматам среди заключенных будут через интернет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Турнир по шахматам среди заключенных: в сборную России вошел осужденный из УК-3 Иркутска.Турнир по шахматам среди заключенных: в сборную России вошел осужденный из УК-3 Иркутска.
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Игра начнется сегодня, 5 августа, в 21.00 по иркутскому времени. Сборную ( от каждой страны по четыре участника) на турнир по шахматам среди заключенных отбирали по самым титулованным в этом виде спорта. Одним из таковых оказался 59-летний осужденный из ИК N 3 Иркутска.

-Валерий - кандидат в мастера спорта по шахматам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Иркутской области. - Он -неоднократный победитель региональных турниров среди осужденных, увлеченно следит за новостями шахматного мира и популяризирует этот вид спорта в колонии. Специально для международного интернет-турнира в ИК-3 будет организована видеоконференцсвязь.

С приветственным словом к участникам из Америки обратится шериф округа Кук Том Дарт, а также 12 чемпион мира Анатолий Карпов.Турнир по шахматам среди заключенных, как сообщается, будут проходить по круговой системе, а победитель определится по числу набранных очков. В России интернет-трансляция игр будет организована в четырех городах, где будут играть участники российской команды - не только Иркутске, но и Брянске, Томске и Элисте. Как сообщается, 5 августа пройдут четыре раунда игр, а 6 августа - три.

Игроков выбирали по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осужденных. В запасе 2 игрока - из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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