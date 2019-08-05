2019-08-05T12:28:10+03:00
Общество

Больше миллиона посетителей в июле: «Комсомольская правда» Иркутск рада своим читателям

А в социальных сетях «КП» - около 60 тысяч подписчиков
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Больше миллиона посетителей в июле: «Комсомольская правда» Иркутск рада своим читателям.Больше миллиона посетителей в июле: «Комсомольская правда» Иркутск рада своим читателям.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
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«Комсомолка» мультимедийна. Нас можно слушать – на частоте 91,5 fm в Иркутске, можно, по традиции, читать газету. Самые мобильные выбирают сайт – он дает возможность и радиопередачи послушать, и газетные публикации изучить, и новости узнать в режиме онлайн. А еще - видео и фоторепортажи просмотреть, с мнениями публицистов «на злобу дня» ознакомиться. Что и сделали в июле больше миллиона посетителей иркутской страницы сайта kp.ru. Они просмотрели 2,2 миллиона самых разных материалов.

Это рекорд, который держится уже два месяца. И мы благодарны читателям за внимание. Кстати, нас смотрят не только с ноутбуков и стационарных компьютеров. Со смартфонов и айфонов удобнее пользоваться мобильным приложением. В прошедшем месяце так и поступили 65% наших читателей.

Для кого-то удобнее смотреть новости в соцсетях. И это тоже возможно. «КП» в Иркутске сегодня есть в пяти соцсетях. Нас читают в «Одноклассниках» - на этой странице 32,6 тысяч подписчиков, во Вконтакте – 13 тысяч 110, Твиттере – 4,4 тысячи, Инстаграме – 5,3 тысячи. Число друзей «Комсомолки» в соцсетях за месяц выросло на 4 тысячи и сейчас общее число наших подписчиков – 59, 8 тысяч.

Сайт «КП» ждет читателей круглосуточно. И мы рады встрече с тобой, читатель, всегда. Заходи на наши страницы, читай статьи, новости и репортажи, просматривай видео и аудио. Мы ждем и ваших предложений о том, как сделать сайт и соцсети лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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