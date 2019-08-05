2019-08-05T13:32:30+03:00
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Проезд по улицам Желябова, Рабочая и Грязнова ограничат в Иркутске

Это связано с ремонтными работами
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улицам Желябова и Рабочая ограничат в ИркутскеПроезд по улицам Желябова и Рабочая ограничат в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутские автомобилисты! С 15 августа по 15 сентября в нашем городе ограничат проезд по улице Желябова в районе пересечения с переулком Гусарова. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением работ по техническому переоборудованию тепловых камер.

Внимательнее водителям стоит быть и на улице Рабочая. Там с 6 по 20 августа , также ограничат проезд в районе Ушаковского рынка. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

Также с 15 августа по 15 сентября работы по техническому переоборудованию тепловых камер пройдут на улице Грязнова в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Движение там будет ограничено, так что обращайте внимание на дорожные знаки.

А вот проезд по улице Красноказачьей и вовсе закроют на два месяца. С 15 августа по 15 октября там нельзя будет проехать на участке от ул. Советской до ул. Красных Мадьяр. А на отрезке ул. Красноказачьей от ул. Советской до ул. Лызина движение ограничат частично из-за реконструкции тепловой сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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