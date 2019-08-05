2019-08-05T14:17:50+03:00
Происшествия

Насильника, который надругался над 13-летней девочкой, разыскивают в Иркутске

Полицейские и следователи дали ориентировку на преступника
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Насильника, который надругался над 13-летней девочкой, разыскивают в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Насильника, который надругался над 13-летней девочкой, разыскивают в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Следователи и полицейские Иркутска разыскивают преступника, который 4 августа надругался над 13-летней девочкой в лесу, недалеко от поселка Западный в Иркутском районе. Подозреваемого зафиксировала камера наружного наблюдения в одном из супермаркетов. Сейчас ориентировка на него разослана всем экипажам и нарядам полиции.

В пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы преступника. На вид ему 30-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы с проседью, глаза серо-голубые. Был одет в черную кепку с белым символом справа, темную мастерку, черные брюки и черные туфли. Из особых примет выделим дефект речи – при разговоре он шепелявит, передние зубы с желто-черным налетом. В последний раз его видели 4 августа в районе поселка Западный, рядом с Ленинским районом Иркутска.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, и тех, кто узнает похожего под описание мужчину, просьба сразу обратиться в ближайший отдел полиции!

ИСТОЧНИК KP.RU

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