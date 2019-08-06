Две медали на чемпионате мира по тайскому боксу завоевали спортсмены Иркутской области

СЕГОДНЯ 03:25 2019-08-06T03:25:42+03:00

Алексей Федотов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по тайскому боксу. Фото: группа Министерства спорта Иркутской области в соцсети

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В Бангкоке накануне завершился чемпионат мира по тайскому боксу. На престижном турнире спортсмены из Иркутской области завоевали золотую и бронзовую медали.

- В весовой категории до 54 килограммов победу одержала ангарчанка Екатерина Попова, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - В весе до 75 килограммов третье место завоевал Алексей Федотов из Иркутска.

Стоит отметить, что в общекомандном зачете сборная нашей страны стала второй, победили хозяева ринга — тайцы, а на третьем месте — спортсмены Хорватии. Россияне вернулись с чемпионата мира с шестью медалями: золотая, три серебряных и две бронзовых награды.

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ИСТОЧНИК KP.RU