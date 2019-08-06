2019-08-06T04:03:31+03:00
Звезды

Все о театрах Иркутска: в Краеведческом музее новая экскурсия по городу

Экскурсанты узнают о драматургах, актерах и общественных деятелях Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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Все о театрах Иркутска: в Краеведческом музее новая экскурсия по городуВсе о театрах Иркутска: в Краеведческом музее новая экскурсия по городуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Когда и при каких обстоятельствах горожане решили, что в Иркутску нужен свой театр? А еще интересные факты об актерах, драматургах Приангарья смогут узнать посетители новой пешей экскурсии от отдела истории Краеведческого музея. Она получила название «Театральная».

- Наши сотрудники также расскажут об истории зданий театров города - Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, Театра юного зрителя им. А. Вампилова, Иркутской областной филармонии, - сообщает пресс-служба музея. - Первая экскурсия пройдет 14 августа.

Продолжительность познавательной прогулки 45 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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