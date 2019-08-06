«Концентрат милоты»: в Иркутской зоогалерее вылупился павлиненок
Пока сотрудники Иркутской зоогалереи готовят все необходимое для переезда животных в новые филиалы, жизнь у питомцев идет своим чередом. К бэби-буму на этот раз решили присоединиться павлины. Фотографии с их малышом уже вызвали умиления у пользователей соцсетей: «концентрат милоты», «прелесть» - все это о павлиненке.
- Новенький из-под мамки выглядывать начал, - комментирует фотографии координатор зоогалереи Иркутска Людмила Ивушкина. - Птицы в этом году не перестают удивлять: филин, журавлики.
Напомним, что в 2019-ом потомством обзавелись филины и краснокнижные журавли-красавки. На данный момент посмотреть животных можно по прежнему адресу в бывшем парке ЦПКиО.
Журавли-красавки в Иркутске. Фото: Иркутская зоогалерея
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пернатая сенсация: в иркутской зоогалерее появились птенцы краснокнижных журавлей
Им уже исполнился месяц, и они готовы встретиться с посетителями зоопарка (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU