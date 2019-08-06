«Концентрат милоты»: в Иркутской зоогалерее вылупился павлиненок

СЕГОДНЯ 05:20 2019-08-06T05:20:54+03:00

И журавли-красавки подросли и выходят на прогулки

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Пока сотрудники Иркутской зоогалереи готовят все необходимое для переезда животных в новые филиалы, жизнь у питомцев идет своим чередом. К бэби-буму на этот раз решили присоединиться павлины. Фотографии с их малышом уже вызвали умиления у пользователей соцсетей: «концентрат милоты», «прелесть» - все это о павлиненке.

- Новенький из-под мамки выглядывать начал, - комментирует фотографии координатор зоогалереи Иркутска Людмила Ивушкина. - Птицы в этом году не перестают удивлять: филин, журавлики.

Напомним, что в 2019-ом потомством обзавелись филины и краснокнижные журавли-красавки. На данный момент посмотреть животных можно по прежнему адресу в бывшем парке ЦПКиО.

Журавли-красавки в Иркутске. Фото: Иркутская зоогалерея

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ИСТОЧНИК KP.RU