Новый состав Общественного совета формирует ГУ МВД России по Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:23 2019-08-06T06:23:15+03:00

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Общественный совет при МВД Приангарья образован в 2007 году. И вот уже 12 лет в его состав входят люди, которые имеют жизненный опыт и заслуженный авторитет, могут способствовать воспитанию и образованию сотрудников, нести в общество лучшее. Это правозащитники, деятели образования, науки и искусства, представители традиционных религиозных конфессий, средств массовой информации. В октябре 2019 года истекает трехлетний срок полномочий членов общественного совета. Сейчас идет формирование нового состава. До конца регистрации осталось всего несколько дней.

- Граждане, общественные объединения и организации могут направить предложения по их включению в персональный состав консультативного органа ГУ МВД, - сообщили в ведомстве.

Кстати, стать членом не могут люди младше 18 лет, госслужащие или замещающие выборные должности в органах местного самоуправления, а также судимые, подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию

КОНКРЕТНО

Заявки принимаются по почте: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова д. 15, (Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области) или по электронной почте: mvd38@mvd.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU