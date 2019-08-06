Палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за угрозы жизни и здоровья детей
Приостановлена работа палаточного лагеря «Вместе», расположенного на бурятском берегу Байкала в местности "Безымянка", на 90 суток по решению судебных приставов, сообщает ИА «Байкал24» .
В ходе внеплановой проверки в лагере были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Для приготовления пищи работники брали воду с Байкала вместо воды в бутылках – ее попросту не было на территории лагеря.
Девочки и мальчики жили вместе в двух армейских палатках. Они были непрочные и промокали. Ко всему вышеперечисленному - у палаток отсутствовали плотно закрывающиеся двери и москитные сетки.
Кроме этого, были нарушены правила хранения продуктов из-за нехватки холодильников. Рацион питания детей не соответствовал утверждённому примерному меню. Так, например, администрация лагеря допустила замену блюд, вместо "картошки с сосиской" была подана "картошка с тушенкой".
Туалетом пользовались посторонние люди, выгребные ямы туалетов были заполнены.
Работа лагеря приостановлена на три месяца. Сейчас детей уже отправили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU