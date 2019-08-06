2019-08-06T10:01:26+03:00
Происшествия

Иркутянин нашел 40 тысяч рублей в банкомате и передал в полицию

Теперь стражи порядка ищут, кто забыл эти деньги в терминале
Алла КАКОУРОВА
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Иркутянин нашел 40 тысяч рублей в банкомате и передал в полициюИркутянин нашел 40 тысяч рублей в банкомате и передал в полициюФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Честный иркутянин передал в полицию 40 тысяч рублей, которые кто-то забыл забрать из терминала на улице Сухэ-Батора. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Неделю назад 35-летний мужчина подошел к зоне самообслуживания в одном из банков и увидел оставленную кем-то крупную сумму в купюроприемнике. Самостоятельно найти владельца денег он не смог, а так как отделение уже не работало, сообщил о находке в полицию. Может быть, у него и промелькнула мысль просто забрать чужие деньги себе, но все-таки за это потом пришлось бы отвечать перед законом.

Сейчас сотрудники полиции ищут законного владельца, чтобы вернуть ему деньги. Для этого ему нужно обратиться в отдел полиции № 5 МУ МВД России "Иркутское" с паспортом и выпиской из банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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