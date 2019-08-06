СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-06T10:09:48+03:00

Обещали миллионы: пенсионерки из Иркутска перевели аферистам 420 тысяч рублей, надеясь на компенсацию за БАДы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В полицию обратились две иркутянки 68 и 65 лет и рассказали, что их обманули аферисты и похитили более 420 тысяч рублей. Они обещали многомиллионные компенсации за приобретенные препараты.

Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, в июле женщинам позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции из столицы. «Полицейские» как-то угадали, что дамы раньше заказывали БАДы, и заявили, что якобы те фирмы, которые торговали добавками – мошенники. И теперь женщинам положена компенсация за некачественный товар − 14 и 17 миллионов рублей.

Для этого они посоветовали составить заявления для юридической помощи. Лжеадвокат звонил пенсионеркам и просил их время от времени переводить деньги якобы для оплаты госпошлин и юридических услуг. В итоге 68-летняя женщина перевела им более 240 тысяч рублей, а 65-летняя - более 180 тысяч рублей.

Известно, что пенсионеркам звонили из центральной части России. Сейчас они, конечно, «вне зоны действия сети». Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU