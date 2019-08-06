2019-08-06T10:42:16+03:00
Общество

Федеральная трасса Р-258 "Байкал": 7 августа движение под Шелеховом остановят на час

В районе запланированы буровзрывные работы, поэтому федеральная трасса Р-258 "Байкал" будет перекрыта
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Федеральная трасса Р-258 "Байкал": 7 августа движение под Шелеховом остановят на час. Фото: УпрДор "Прибайкалье".Федеральная трасса Р-258 "Байкал": 7 августа движение под Шелеховом остановят на час. Фото: УпрДор "Прибайкалье".
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Если вы планируете проезжать в районе Шелехова рано утром 7 августа, имейте в виду: федеральная трасса Р-258 «Байкал» будет перекрыта с 5 до 6 утра. Пробка в этом районе гарантирована, придется ждать окончания буровзрывных работ на месторождении "Мотский-12", которое расположено недалеко от дороги.

Раннее утро для проведения серии взрывов выбрано не случайно - транспорта в этот момент на трассе Р-258 «Байкал» однозначно меньше. Но какие-то из автомашин, в том числе - транспорт дальнобойщиков, в любом случае будут остановлены инспекторами ГИБДД в районе с 56 по 57 километр дороги. К этому следует быть готовым и отнестись с пониманием.

Предупреждение о временной остановке движения на трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области передает ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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