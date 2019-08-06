В иркутском «Аистенке» идет капитальный ремонт

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-06T11:51:42+03:00

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К открытию 85-го театрального сезона специалисты заменят деревянные балки чердака, полностью отремонтируют фасад здания и все помещения. Как сообщает ИА «Сибирские новости», также в театре заменят «одежду сцены» (так называют занавес и все то, что зритель видит за ним), новые зрительские кресла, которые доставят и установят к концу августа.

Еще планируется установить театральные колосники — решётчатый настил над сценой, оборудованный блочными устройствами для смены декораций, подъёма и спуска занавеса, светового и звукового оборудования. Таких приспособлений ранее в «Аистенке» не было. После их установки технические возможности творческого коллектива при постановке спектаклей станут еще больше.

Здание театра кукол планируется расширить по периметру и в высоту. Сейчас оно плохо приспособлено под нужды профессионального театра. В большом зале на 190 зрителей проходят и спектакли, и репетиции, что создаёт сложности во время подготовки к премьерам. Для постановок приходится уменьшать количество спектаклей. Мало места и для покраски декораций – все проходит в фойе театра. Площадь театра составляет 1,9 тыс. кв. м, а для профессионального театра необходимо не менее 10 тыс. кв. м.

Директор театра Андрей Стрельцов отметил, что в ближайшее время планируется начать комплексное обследование здания театра, в результате которого установят текущее состояние фундаментов, несущих конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU