2019-08-06T11:51:42+03:00
Общество

В иркутском «Аистенке» идет капитальный ремонт

Какие обновления ждут кукольный театр в новом сезоне
Алла КАКОУРОВА
Поделиться:
В иркутском «Аистенке» идет капитальный ремонт. Фото: театр кукол "Аистенок".В иркутском «Аистенке» идет капитальный ремонт. Фото: театр кукол "Аистенок".
Изменить размер текста:

К открытию 85-го театрального сезона специалисты заменят деревянные балки чердака, полностью отремонтируют фасад здания и все помещения. Как сообщает ИА «Сибирские новости», также в театре заменят «одежду сцены» (так называют занавес и все то, что зритель видит за ним), новые зрительские кресла, которые доставят и установят к концу августа.

Еще планируется установить театральные колосники — решётчатый настил над сценой, оборудованный блочными устройствами для смены декораций, подъёма и спуска занавеса, светового и звукового оборудования. Таких приспособлений ранее в «Аистенке» не было. После их установки технические возможности творческого коллектива при постановке спектаклей станут еще больше.

Здание театра кукол планируется расширить по периметру и в высоту. Сейчас оно плохо приспособлено под нужды профессионального театра. В большом зале на 190 зрителей проходят и спектакли, и репетиции, что создаёт сложности во время подготовки к премьерам. Для постановок приходится уменьшать количество спектаклей. Мало места и для покраски декораций – все проходит в фойе театра. Площадь театра составляет 1,9 тыс. кв. м, а для профессионального театра необходимо не менее 10 тыс. кв. м.

Директор театра Андрей Стрельцов отметил, что в ближайшее время планируется начать комплексное обследование здания театра, в результате которого установят текущее состояние фундаментов, несущих конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два года ищут пропавшую без вести 18-летнюю девушку из Бурятии
Менеджер турфирмы в Братске украла у туристов 850 тысяч рублей
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области смогут приобретать дома по всей России
Сергей Левченко: Только одно присутствие росгвардейцев само по себе наводило порядок в Тулуне
В Ангарске парень доставлял наркотики в колонию с помощью арбалета
Федеральная трасса Р-258 "Байкал": 7 августа движение под Шелеховом остановят на час
Обещали миллионы: пенсионерки из Иркутска перевели аферистам 420 тысяч рублей, надеясь на компенсацию за БАДы
Иркутянин нашел 40 тысяч рублей в банкомате и передал в полицию
Компенсации пострадавшим от наводнения аграриям Иркутской области пришли в регион
Палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за угрозы жизни и здоровья детей
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: Байкальский международный форум партнеров станет реальной площадкой для бизнес-переговоров
В Братске гремели взрывы, были «убитые» и «раненые»
Новый состав Общественного совета формирует ГУ МВД России по Иркутской области
Глазная клиника «МедСтандарт» в Иркутске: до 31 августа диагностика зрения перед лазерной коррекцией за 1000 рублей
ДТП в Усольском районе: три человека пострадали в столкновении Жигулей и Митсубиси
«Концентрат милоты»: в Иркутской зоогалерее вылупился павлиненок
Реконструкция улицы Баумана началась в Иркутске
Все о театрах Иркутска: в Краеведческом музее новая экскурсия по городу
Две медали на чемпионате мира по тайскому боксу завоевали спортсмены Иркутской области
Добрались на «КамАЗе»: добровольные пожарные из Эстонии приехали на форум в Иркутск
Сергей Сокол: необходимо изменить подходы к классификации лесных пожаров, чтобы избежать проблему задымления
Насильника, который надругался над 13-летней девочкой, разыскивают в Иркутске
Подтопленные школы и детсады Иркутской области поддержат из регионального бюджета
Проезд по улицам Желябова, Рабочая и Грязнова ограничат в Иркутске
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Больше миллиона посетителей в июле: «Комсомольская правда» Иркутск рада своим читателям
Турнир по шахматам среди заключенных: в сборную России вошел осужденный из УК-3 Иркутска
В Тулуне спланированы пять площадок под строительство