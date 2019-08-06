2019-08-06T12:50:10+03:00
Общество

Менеджер турфирмы в Братске украла у туристов 850 тысяч рублей

Часть денег она присваивала, но никто ничего не заподозрил
Алла КАКОУРОВА
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Менеджер турфирмы в Братске украла у туристов 850 тысяч рублей.Менеджер турфирмы в Братске украла у туристов 850 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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30-летняя жительница Братска, которая работала менеджером по туризму, украла у туристов больше 850 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Байкал инфо», когда клиенты обращались, чтобы приобрести и оформить туристические путевки, братчанка говорила, что им нужно внести предоплату, чтобы сделать бронь у туроператора.

Когда она получала деньги, то часть их не попадала в кассу, их она складывала себе в карман. Чтобы клиенты ничего не поняли - менеджер выдавала клиентам квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму денежных средств, внесенных ими в качестве оплаты за путевку. А для отчета предоставляла приходный кассовый ордер с указанием меньшей суммы денежных средств. Руководителя она тоже обманывала и говорила, что покупатели полностью не рассчитываются в связи с якобы имеющейся у них рассрочки платежа.

К счастью, туристы не пострадали и услуги турфирмы предоставили всем. Братчанка раскаялась в содеянном и активно способствовала расследованию преступления. Сейчас злоумышленница обвиняется в хищении чужого имущества в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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