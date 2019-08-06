СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-06T13:42:48+03:00

Два года ищут пропавшую без вести 18-летнюю девушку из Бурятии. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Она исчезла еще в 2017 году

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Полицейские из Бурятии вот уже два года разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю жительницу Северобайкальска Кристину Волкову. Девушка ушла из дома еще 1 сентября 2017 года и не вернулась. На связь с родственниками и друзьями она больше не выходила. Где она может находиться никто не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей сибирячки. На вид девушке 18 лет, у нее европейская внешность, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы средней длины обесцвеченные с желтоватым оттенком, глаза карие.

Всех, кто что либо знает о местонахождении Кристины Волковой, просьба обращаться в ближайшие отделы полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU