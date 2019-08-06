Два года ищут пропавшую без вести 18-летнюю девушку из Бурятии
Полицейские из Бурятии вот уже два года разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю жительницу Северобайкальска Кристину Волкову. Девушка ушла из дома еще 1 сентября 2017 года и не вернулась. На связь с родственниками и друзьями она больше не выходила. Где она может находиться никто не знает.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей сибирячки. На вид девушке 18 лет, у нее европейская внешность, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы средней длины обесцвеченные с желтоватым оттенком, глаза карие.
Всех, кто что либо знает о местонахождении Кристины Волковой, просьба обращаться в ближайшие отделы полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП на плотине в Иркутске, не проходил медицинский осмотр перед выходом на маршрут (Подробности)
Обещали миллионы: пенсионерки из Иркутска перевели аферистам 420 тысяч рублей, надеясь на компенсацию за БАДы (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU