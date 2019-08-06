Сергей Сокол: питание для всех школьников в территориях, пострадавших от наводнения, должно быть бесплатным

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-06T14:03:54+03:00

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Все школьники в территориях, пострадавших от наводнения, должны быть обеспечены бесплатным питанием. Об этом заявил председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол на совещании по социальным вопросам. Напомним, ранее депутаты областного парламента подготовили соответствующий законопроект. Однако на последней сессии фракция КПРФ сняла его с повестки.

- Я не понимаю, как можно экономить на детях! - сказал Сергей Сокол. - В пострадавших территориях у нас проживает более 33 тысяч школьников. Нам сделала заключение на законопроект Контрольно-счетная палата. Для областного бюджета сумма вполне подъемная. Однако, насколько нам известно, областное правительство предлагает бесплатно кормить только 5,7 тысяч детей. Только пострадавших. То есть другие дети, которые также живут в зоне поводка, питаться бесплатно не будут. Это категорически неправильно.

Участники совещания отметили, что указа о бесплатном питании даже 5,7 тысяч пострадавших детей пока нет. А в тоже время этот вопрос озвучивают на приемах граждан жители подтопленных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU