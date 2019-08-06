Первая победа в сезоне: иркутский ФК «Зенит» обыграл «Новосибирск»

СЕГОДНЯ 18:33 2019-08-06T18:40:55+03:00

Наши футболисты проигрывали по ходу матча, но смогли склонить чашу весов в свою пользу

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Есть первая победа сезона! Футболисты иркутского «Зенита» заработали первые три очка, обыграв на своем поле новичка Второй лиги зоны «Восток» ФК «Новосибирск» со счетом 2:1.

При этом первыми счет в матче открыли гости. На 17-й минуте новосибирскую дружину вперед вывел точный удар Романа Ткачука. Отыграться нашим парням удалось еще до перерыва. На 33-й минуте игры равновесие восстановил Аркадий Бондаренко.

В середине второго тайма в ворота «Новосибирска» влетел второй мяч. Вперед уже хозяев поля вывел Сергей Михайлов. Концовка матча получилась горячей. В составе зенитовцев удалили сразу двух футболистов. Заканчивать встречу пришлось вдевятером. Но наши парни выстояли и добились победы.

Теперь «Зенит» в отличном настроении готовится к следующему матчу. 14 августа действующие бронзовые призеры Второй лиги сыграют в Омске с местным «Иртышом»

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ИСТОЧНИК KP.RU